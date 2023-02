« Saint-Patrick : la célèbre fête inspire nos chefs » – Castelbrac Castelbrac Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

« Saint-Patrick : la célèbre fête inspire nos chefs » – Castelbrac Castelbrac, 17 mars 2023, Dinard

2023-03-17

Ille-et-Vilaine Dinard Julien Hennote et Antony Bertin allient leur talent et vous proposent un menu autour du whisky à 39€ par personne. Palourdes de la baie flambées au whisky irlandais

« Guinness Pie » au bœuf, mousseline de pommes de terre et chou

Pavlova au parfum d’irish coffee En accompagnement, un accord met et whisky vous est proposé à 25€ par personne. Il correspond à 3 verres de whisky sélectionnés pour chaque plat : l’entrée, le plat et le dessert. Ces trois whiskeys ont été sélectionnés rigoureusement par notre chef barman pour s’accorder parfaitement avec le plat à déguster. Au Salon Charcot, le trio Reel Time vous invite à une revisite personnelle d’airs irlandais, écossais ou celtiques. Réservation conseillée au 02 99 80 30 00 +33 2 99 80 30 00 Castelbrac 17 Avenue George V Dinard

