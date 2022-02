Saint Patrick Kerry’s Pub,Clermont-Ferrand (63)

Saint Patrick Kerry’s Pub,Clermont-Ferrand (63), 17 mars 2022, . Saint Patrick

Kerry’s Pub, Clermont-Ferrand (63), le jeudi 17 mars à 22:00

Concert des CHASSE-MAREE au KERRY’S PUB : Musiques Celtiques avec chants de marins. *source : événement [Saint Patrick](https://agendatrad.org/e/35525) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec Les Chasse-marée Kerry’s Pub,Clermont-Ferrand (63) 2, Rue de l’Eminée Kerry’s Pub, 63000 Clermont-Ferrand, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T22:00:00 2022-03-17T00:30:00

Détails Autres Lieu Kerry's Pub,Clermont-Ferrand (63) Adresse 2, Rue de l'Eminée Kerry's Pub, 63000 Clermont-Ferrand, France lieuville Kerry's Pub,Clermont-Ferrand (63)