SAINT PATRICK FEST LE GRILLEN, 18 mars 2023, COLMAR.

SAINT PATRICK FEST LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 19:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

L’association ACHING a le plaisir de vous proposer sa traditionnelle Saint Patrick Venez nous retrouver pour feter, danser et chanter avec nous!! Vous retrouverez Taennchel et The Derries, deux styles differents, de l’irish traditionnel et de l’Irish Punk pour partager les plaisirs. Bieres de qualité et petite restauration vous attendrons sur place alors ne soyez pas timides et venez nous rejoindre.

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

L’association ACHING a le plaisir de vous proposer sa traditionnelle Saint Patrick

Venez nous retrouver pour feter, danser et chanter avec nous!!

Vous retrouverez Taennchel et The Derries, deux styles differents, de l’irish traditionnel et de l’Irish Punk pour partager les plaisirs.

Bieres de qualité et petite restauration vous attendrons sur place alors ne soyez pas timides et venez nous rejoindre.

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici