Saint Patrick et l’Irlande Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Saint Patrick et l’Irlande Médiathèque d’Ayguesvives, 17 mars 2022, Ayguesvives. Saint Patrick et l’Irlande

Médiathèque d’Ayguesvives, le jeudi 17 mars à 20:30

Entre le VIIème et le IXème siècle l’Irlande est l’île des saints et des savants mais ceux-ci pratiquent un christianisme gaélique qui ne convient pas à Rome. L’image de Patrick, sa légende naissante, va alors servir à imposer l’église romaine face aux traditions irlandaises. Mille ans plus tard, quelques millions d’émigrants partiront vers les Etats-Unis. Patrick sera dans leurs bagages, et il y servira de marqueur culturel, identitaire, voire politique. Finalement il deviendra l’objet d’une fête qui réunit la diaspora irlandaise et maintenant tous les pays qui ont adopté l’identité celtique au XIXème siècle.

Entrée libre, réservation possible, masque et pass obligatoire

Conférence Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, 31450 Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque d'Ayguesvives Adresse Place du Fort, 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives Departement Haute-Garonne

Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Saint Patrick et l’Irlande Médiathèque d’Ayguesvives 2022-03-17 was last modified: by Saint Patrick et l’Irlande Médiathèque d’Ayguesvives Médiathèque d'Ayguesvives 17 mars 2022 Ayguesvives Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne