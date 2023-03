Saint Patrick Epicerie Tous En Vrac Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Saint Patrick Epicerie Tous En Vrac, 17 mars 2023, Le Poët-Laval Le Poët-Laval. Saint Patrick 25B Route de la Faïencerie Epicerie Tous En Vrac Le Poët-Laval Drôme Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie

2023-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-17

Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie

Le Poët-Laval

Drôme Le Poët-Laval Grande soirée Irlandaise pour la Saint Patrick à l’Epicerie Tous en Vrac.

Bar et petite restauration sur place.

Entrée gratuite et au chapeau.

Concert de Jam Corda epicerietousenvrac@gmail.com +33 4 75 54 57 58 https://www.epicerietousenvrac.fr/ Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Le Poët-Laval Autres Lieu Le Poët-Laval Adresse Le Poët-Laval Drôme Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie Ville Le Poët-Laval Le Poët-Laval Departement Drôme Lieu Ville Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le poet-laval le poet-laval/

Saint Patrick Epicerie Tous En Vrac 2023-03-17 was last modified: by Saint Patrick Epicerie Tous En Vrac Le Poët-Laval 17 mars 2023 25B Route de la Faïencerie Epicerie Tous En Vrac Le Poët-Laval Drôme Drôme Epicerie Tous En Vrac Le Poët-Laval Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme