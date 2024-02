Saint-Patrick en musique O’Tilleul Bussière-Dunoise, samedi 16 mars 2024.

Saint-Patrick en musique O’Tilleul Bussière-Dunoise Creuse

A l’occasion de la St Patrick, l’Auberge O’Tilleul organise sa St Patrick en Musique.

Menu unique entrée, bœuf à la bière et ses pommes de terre, gâteau du lutin et sa boule de vanille, rhum arrangé et café.

Musique par Lin’and Kiev, fin de soirée en musique année 80. 25 25 EUR.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

O’Tilleul

Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine

