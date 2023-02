Saint Patrick En Musique Avec Le 7 Conservatoire Et L’école De Musique Traditionnelle Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’Évènement: Bains-sur-Oust

Ille-et-Vilaine

Saint Patrick En Musique Avec Le 7 Conservatoire Et L’école De Musique Traditionnelle Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse, 17 mars 2023, Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust. Saint Patrick En Musique Avec Le 7 Conservatoire Et L’école De Musique Traditionnelle 12 Rue de Munchhouse Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 12 Rue de Munchhouse

2023-03-17 – 2023-03-17

Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 12 Rue de Munchhouse

Bains-sur-Oust

Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust les élèves du 7 Conservatoire et de l’école de musique traditionnelle se retrouvent pour fêter la st Patrick en musique, ambiance irlandaise assurée ! Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 12 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bains-sur-Oust Adresse Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 12 Rue de Munchhouse Ville Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust lieuville Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 12 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Departement Ille-et-Vilaine

Saint Patrick En Musique Avec Le 7 Conservatoire Et L’école De Musique Traditionnelle Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse 2023-03-17 was last modified: by Saint Patrick En Musique Avec Le 7 Conservatoire Et L’école De Musique Traditionnelle Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust 17 mars 2023 12 Rue de Munchhouse Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Salle polyvalente 14 Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust

Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine