Saint Patrick Domaine de Port aux Rocs Le croisic, samedi 16 mars 2024.

Saint Patrick Fêter la Saint Patrick est maintenant une tradition pour le club de Croisière Croisicais. Cette année, cette manifestation se déroulera au Domaine de Port aux Rocs 44 avenue de Port Val, avec out… Samedi 16 mars, 16h00 Domaine de Port aux Rocs

Fêter la Saint Patrick est maintenant une tradition pour le club de Croisière Croisicais.

Cette année, cette manifestation se déroulera au Domaine de Port aux Rocs 44 avenue de Port Val, avec outre le beau cadre et le grand parking, l’avantage d’une grande salle chauffée.

Des conférences en entrée libre l’après-midi et un repas sur inscription sont prévus.

A partir de 16h :

– le Parc éolien en mer de st Nazaire : Retour sur la saison estivale 2023 et perspective 2024. Les mesures environnementales sur le parc.

– SEM-REV : Présentation et navigation autour du site d’essais. Les réalisations et les projets.

– SNSM du Croisic : Evolution des moyens d’intervention.

Les intervenants seront :

– Nathalie Tertre : cheffe du projet Parc éolien en mer de st Nazaire.

– Matthieu TURPEAU : Chef de projet usager et sécurité maritime.

– Philippe BOISDRON : Expert portuaire, chargé du Parc Eolien.

– Arnaud BLANGY : Directeur site d’essais SEM-REV qui interviendra aussi au nom de la SNSM étant bénévole dans l’équipe.



19h : apéritif.

20h30 : dîner sur inscription (au plus tard le samedi 2 mars, bulletin ci-joint).

Le dîner n’est pas réservé aux seuls adhérents.

La soirée sera animée par un groupe musical.

Bulletin d’inscription – Dîner Saint-Patrick par le Club de Croisière Croisicais

