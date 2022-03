Saint Patrick Day Laveyron Laveyron Catégories d’évènement: Drôme

Laveyron

Saint Patrick Day Laveyron, 17 mars 2022, Laveyron. Saint Patrick Day Cheers ! Bar du monde 100 Impasse de la tuilerie Laveyron

2022-03-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-18 00:00:00 00:00:00 Cheers ! Bar du monde 100 Impasse de la tuilerie

Laveyron Drôme Laveyron Après 2 ans de Sans-Patrick, cause COVID, nous avons le plaisir de vous annoncer que la Saint-Patrick débarque au Cheers ! 2 jours pour se rattraper.

Le vendredi, un concert qui viendra clôturer ces deux jours. contact@cheers-bar-du-monde.com +33 6 51 55 96 96 http://www.cheers-bar-du-monde.com/ Cheers ! Bar du monde 100 Impasse de la tuilerie Laveyron

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Laveyron Autres Lieu Laveyron Adresse Cheers ! Bar du monde 100 Impasse de la tuilerie Ville Laveyron lieuville Cheers ! Bar du monde 100 Impasse de la tuilerie Laveyron Departement Drôme

Laveyron Laveyron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laveyron/

Saint Patrick Day Laveyron 2022-03-17 was last modified: by Saint Patrick Day Laveyron Laveyron 17 mars 2022 Drôme Laveyron

Laveyron Drôme