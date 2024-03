SAINT-PATRICK CHEZ HOP & BROL Saint-Gély-du-Fesc, samedi 16 mars 2024.

Hop & Brol fête la saint Patrick !

Ahoy les petits farfadets ! La saint Patrick tombe un dimanche cette année… Mais on ne se démonte pas et la fêteront la veille ! Samedi 16 mars, venez gouter un peu d’Irlande avec nous autour d’une bonne irish red ale, de la musique irlandaise et quelques parties de fléchettes !

Un leprechaun se chargera de passer votre première pinte au prix de la 33cl si vous disposez d’un vêtement vert ! .

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Avenue du Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie info@hopandbrol.com

