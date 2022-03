Saint-Patrick Café de Bertrancourt Bertrancourt Catégories d’évènement: Bertrancourt

La Saint Patrick approche et ça se fête ! Rendez vous samedi 19 mars à 19h30 au café de Bertrancourt pour une soirée festive aux couleurs de l’Irlande ! ? si vous venez déguisés en vert, avec une barbe ou une perruque rousse, un kir vous sera offert. ? Au menu : soupe de leprechaun, bœuf à la guiness, purée irlandaise et cheesecake (15€) Menu enfant, frites-jambon 7€ ? Sur réservation : 0322762101

Le Café de Bertrancourt se mobilise pour la Saint-Patrick avec une fête autour des traditions irlandaises. Café de Bertrancourt 2 rue du Bourg, Bertrancourt Bertrancourt Somme

