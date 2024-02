Saint Patrick by Ce Mur du Son Espace rencontres et loisirs Époisses, samedi 16 mars 2024.

Soirée Saint Patrick by Ce Mur du Son

Save the Date Samedi 16 mars à partir de 19h00 et jusqu’à 2h00 du matin.

Venez faire la fête avec nous à l’espace Rencontres et Loisirs à Epoisses (21460)

Entrée GRATUITE

Restauration sur place

Avec notre DJ Eliek James

Les places seront limitées du fait de la superficie totale de la salle, donc ne tardez pas et soyez au RDV à partir de 19h00

N’ayez craintes, d’autres événements sont en cours de préparation, 2024 s’annonce déjà très chargé au niveau local.

New Festival in progress …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-17 02:00:00

Espace rencontres et loisirs 7 Rue de la Gare

Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté festival.cemurduson@gmail.com

