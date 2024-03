Saint Patrick Brasserie d’Orville Louvres, vendredi 15 mars 2024.

Saint Patrick Deux jours aux couleurs de l’Irlande, avec des concerts, des spécialités Irlandaises par notre cuisine, des bières au litre, du beer quizz, des concours et une super bonne ambiance ! 15 et 16 mars Brasserie d’Orville Entrée : 8 € avec mass d’un litre à remplir (gratuit en revenant avec ta mass Brasserie d’Orville) – Gratuit pour les moins de 18 ans et femmes enceintes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T17:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

☘️ C’est reparti pour notre traditionnelle fête où l’on se pare de vert pour boire des bières au litre ! La Saint Patrick fait son grand retour à la Brasserie d’Orville.

Cette année, deux jours de fête avec des concerts, des concours, des quizz, des bières au litre et de la bonne bouffe ! Comme d’habitude, on met la bière noire à l’honneur pour être dans le thème Irlandais. Back in Black, notre Black Lager sera la reine de la soirée.

️ Côté cuisine, notre chef te concocte une nouvelle carte de spécialités Irlandaises. Irish stew, fish n’ chips, club saumon et apple pie seront de la partie !

☘️ AU PROGRAMME ☘️

VENDREDI 15 MARS

Bières au litre !

19 h – Beer Quiz

20 h – Concert soul/funk par Run for Cover

21 h – Concours de portée et coulée de mass

Pense à porter du verre !

SAMEDI 16 MARS

Toujours des bières au litre !

20 h – Concert des P’tites Mains

21 h – En parallèle : diffusion du match du tournoi des 6 nations France-Angleterre

23 h – Élection de la reine et du roi de la Saint Patrick (les plus verdoyants)

Pense à porter du verre !

ENTRÉE : 8€ pour LES DEUX JOURS et permet d’obtenir le Saint Graal de la fête : une « mass » d’un litre à remplir !

Pour la faire courte, tu payes une fois ton entrée, on t’offre une mass et tu peux revenir le lendemain avec, sans avoir à payer une nouvelle fois. Si tu as déjà une mass estampillée Brasserie d’Orville, pense à la ramener, l’entrée sera gratuite pour toi !

(Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et femmes enceintes)

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! Sláinte ! ☘️

☘️ SAINT PATRICK

Vendredi 15 mars de 17 h à minuit

Samedi 16 mars de 16 h à minuit

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE 8€ ou MASS BRASSERIE D’ORVILLE

Event Facebook > ICI

Brasserie d’Orville 29 rue de paris 95380 louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://fb.me/e/3wLriKtDd »}]

brasserie d’orville saint patrick