Saint Patrick – Brasserie Bisaiguë Kaysersberg Vignoble, 17 mars 2022, Kaysersberg Vignoble.

Saint Patrick – Brasserie Bisaiguë Kaysersberg Vignoble

2022-03-17 – 2022-03-17

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

0 EUR Après deux ans sans pouvoir fêter la Saint Patrick, la brasserie Bisaiguë vous propose non pas un jour, mais le week-end entier en vert !

Au programme :

Jeudi : bières cuvée spéciale et “green” tartines

Vendredi : soirée bières et Tapas avec Foreign Local

Samedi : Rugby : tournoi des 6 nations : France / Angleterre

Dimanche : on finit les fûts

Fêtez la Saint Patrick autour de bières locales et animations tout au long du week-end.

+33 6 17 31 03 48

Après deux ans sans pouvoir fêter la Saint Patrick, la brasserie Bisaiguë vous propose non pas un jour, mais le week-end entier en vert !

Au programme :

Jeudi : bières cuvée spéciale et “green” tartines

Vendredi : soirée bières et Tapas avec Foreign Local

Samedi : Rugby : tournoi des 6 nations : France / Angleterre

Dimanche : on finit les fûts

Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-03-10 par