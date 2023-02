SAINT PATRICK – BAR ÉPHÉMÈRE, 10 mars 2023, Cattenom Cattenom.

SAINT PATRICK – BAR ÉPHÉMÈRE

place Saint vincent de Paul Cattenom Moselle

2023-03-10 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-10 23:00:00 23:00:00

Cattenom

Moselle

Cattenom

La Saint Patrick se fête en musique avec un bar éphémère. Sortez vos plus beaux amis habits vert et venez profiter du concert des Lockins. Ambiance musicale irlandaise assurée.

Vous pouvez vous restaurer grâce au Food Truck Chichaoua et à la crémerie de Valou. Pas besoin de réservation et en plus l’entrée et gratuite !

contact@mairie-cattenom.fr +33 3 82 82 57 00 http://www.mairie-cattenom.fr/

Cattenom

dernière mise à jour : 2023-02-22 par