Saint Patrick avec Les WAMPAS et One Rusty Band Guipry-Messac, samedi 16 mars 2024.

Maure de Bretagne Entre Rennes et Redon

Les Wampas, ils ont inventé le Rock’n’roll !!!

Didier, 61 ans au compteur, dinosaure du rock alternatif, est une pile électrique qui ne se décharge jamais. Il chante, il danse, il saute, il plonge, il court aussi d’un bout à l’autre de la salle avec un fil de micro qui doit bien tutoyer les quarante mètres. Porté en triomphe par ses fans, debout sur une chaise, il est à lui seul un spectacle permanent. Shooté au second degré minimum et à l’autodérision. Ici, rien de cérébral. C’est retrouvailles entre vieux potes, rigolade et courbatures assurées. Quand on voit les Wampas pour la quinzième fois, on sait exactement comment ça va se passer. Mais on ne s’en lasse jamais et on revient toujours…et si tu ne les as jamais vu, c’est le moment ! Il faut absolument les avoir vu, une fois dans sa vie, obligatoire !

One Rusty Band en 1ère partie

Ils sont deux et font du son comme cinq. Un show électrique ou se mêlent riff de guitare 70’s, voix puissante et rythmes endiablés aux claquettes…un duo Improbable !

Concert debout

Ouverture des portes à 19h45

Renseignements 06 79 43 51 83

Place à vendre à l’espace culturel du Rotz

Par internet Fnac, Weezevent, Tickenet, Leclerc… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:30:00

13 RUE DU ROTZ 35 330 Maure de Bretagne

Guipry-Messac 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne rotz@valdanast.fr

