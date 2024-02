Saint Patrick avec le groupe celtique « Les Compères » Les LimogEs Limoges, samedi 16 mars 2024.

Les Compères

Ce sont 4 amoureux de musique celtique : Brigitte au violon, Wendy à l’accordéon et à l’harmonica, Nik au Bodhran, et Jim à la guitare, chant et compos!

Jigs, réels, polkas.… chansons et musiques variées. Ambiance et rythmes assurés !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

