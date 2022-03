Saint-Patrick au Korejou Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Saint-Patrick au Korejou Plouguerneau, 19 mars 2022, Plouguerneau. Saint-Patrick au Korejou Maison de la Mer Lieu-dit Koréjou Plouguerneau

2022-03-19 – 2022-03-19 Maison de la Mer Lieu-dit Koréjou

Plouguerneau Finistère Une petite envie de sortir ? De boire une bière ? De jouer un petit air irlandais avec les copains ? L’association Michmich War Zao vous invite à fêter la Saint Patrick !!

Ouverture des festivités à partir de 18h30. Session irlandaise ouverte à tous (19h30). Buvette. Barbecue participatif à disposition. https://www.facebook.com/Michmich-Warzao-1015253932003188/ Une petite envie de sortir ? De boire une bière ? De jouer un petit air irlandais avec les copains ? L’association Michmich War Zao vous invite à fêter la Saint Patrick !!

Ouverture des festivités à partir de 18h30. Session irlandaise ouverte à tous (19h30). Buvette. Barbecue participatif à disposition. Maison de la Mer Lieu-dit Koréjou Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Maison de la Mer Lieu-dit Koréjou Ville Plouguerneau lieuville Maison de la Mer Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Saint-Patrick au Korejou Plouguerneau 2022-03-19 was last modified: by Saint-Patrick au Korejou Plouguerneau Plouguerneau 19 mars 2022 finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère