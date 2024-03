Saint-Patrick au Baromet Le BarOmet Omet, samedi 16 mars 2024.

Saint-Patrick au Baromet Le BarOmet Omet Gironde

Matches du tournoi des 6 Nations à 17h45 (Irlande vs Ecosse) et à 21h (France vs Angleterre)

Restauration sur place boeuf à la Guiness 9€ 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:30:00

fin : 2024-03-16

Le BarOmet La Bertrande-sud

Omet 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebaromet@gmail.com

