Saint Patrick au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande, dimanche 17 mars 2024.

Saint Patrick au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Au bar des Arcades le dimanche 17 mars , super concert avec Purple Rock , restauration sur place avec Place 2 Plaice Fish and Chips and Mobile Catering et Friday Night Takeaway. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:00:00

fin : 2024-03-17

Bar des Arcades 22 Rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebardesarcades@gmail.com

L’événement Saint Patrick au Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-05 par OT du Pays Foyen