SAINT PATRICK À LANTA Place de la Poste Lanta, samedi 16 mars 2024.

Soirée populaire et festive qui rassemblera nombre de concitoyens autour de la culture Celte.

Chaque année le 17 mars, les Irlandais célèbrent leur Saint Patron Patrick . La Saint Patrick est l’occasion d’une grande fête conviviale. Progressivement, la Saint Patrick a traversé les frontières exportant le folklore irlandais à grand renfort de trèfles, de chapeaux verts et de bières.

La Saint-Patrick est peut-être l’une des fêtes les plus célébrées dans le monde.

Cette célébration est placée sous le signe de la fête et de la légende. En effet, qui dit Saint-Patrick, dit célébration entre amis autour d’une bière, boisson très consommée et représentative de l’Irlande. C’est pourquoi plusieurs choix de bières pressions seront proposés dont la fameuse GUINNESS et du cidre Irlandais Magners.

Animations/dégustations découvertes

Brasserie de l’Hydre Micro brasseur d’Albiac

 Blonde sauvage

 Equinox

 La Spéciale

Les quilles d’à côté caviste de Lanta qui viendra dévoiler sa sélection de vins pour l’occasion

Pour cette occasion, le boulodrome sera décoré aux couleurs de l’Irlande pour donner une ambiance de type PUB.

+ Diffusion des matchs du Tournoi des VI Nations

o Pays de Galles/Italie 15h15

o Irlande/Ecosse 17h45

o France/Angleterre 21h

Des goodies (sous bock, décapsuleurs, …) spécialement réalisés seront offerts.

 Concours de fléchette

 A parti de 19h30 Groupe LE TRISKELL .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 23:30:00

Place de la Poste BOULODROME

Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.lanta@gmail.com

