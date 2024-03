Saint-Patrick à la fontaine des amis ! Lignières, samedi 16 mars 2024.

Saint-Patrick à la fontaine des amis ! Lignières Cher

Samedi

Fêtez la Saint-Patrick au restaurant La Fontaine des Amis qui vous propose à cette occasion un repas spécial!

Deborah, Adam et Wiliam vous proposent un menu à 19,50€ avec plat et dessert, au choix entre moules/frites et pièce de bœuf sauce Guinness. 19.519.5 19.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

47 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Saint-Patrick à la fontaine des amis ! Lignières a été mis à jour le 2024-03-07 par OT LIGNIERES