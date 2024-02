Saint-Patrick à la brasserie Lescarré Brasserie Lescarré Poursiugues-Boucoue, samedi 16 mars 2024.

20h30 THE EARDROPS rock soul pop . 22h THE TENSIONS pop rock post punk. Restauration empanadas , fish and chips, crêpes. Bières artisanales bio. Madiran et Pacherenc du Vic Bilh. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 02:00:00

Brasserie Lescarré 2486 RD 946

Poursiugues-Boucoue 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

