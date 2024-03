Saint Patrick à Bretteville sur Laize Bretteville-sur-Laize, samedi 16 mars 2024.

Saint Patrick à Bretteville sur Laize Bretteville-sur-Laize Calvados

Venez célébrer la fête de la Saint Patrick en bonne compagnie à Bretteville-sur-Laize ! Rendez-vous le samedi 16 mars à 19h30, à la salle des fêtes pour assister à un concert gratuit avec le groupe Marginale. Pour les gourmands, il est possible de réserver une assiette de charcuterie en téléphonant au 06.32.25.05.55. Déguisement non obligatoire mais apprécié.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

