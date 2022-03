SAINT PATRICK #2 AU BEER DISTRICT Béziers, 18 mars 2022, Béziers.

SAINT PATRICK #2 AU BEER DISTRICT Béziers

2022-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-18 23:30:00 23:30:00

Béziers Hérault

Parce que la Saint Patrick se fête plusieurs fois, viens fêter la Saint Patrick#2 avec Off the Boat : un mix original de compositions et de reprises des plus grand standards du répertoire traditionnel Ecossais, Irlandais allant jusqu’au Pop/Rock moderne.

Réservation conseillée.

–

+33 4 30 17 84 44

beer district

Béziers

