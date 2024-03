Saint-Patoche à la F-orge / Gwagenn Fest Noz Electro/Trad. F-orge Plouarzel, samedi 16 mars 2024.

Saint-Patoche à la F-orge / Gwagenn Fest Noz Electro/Trad. F-orge Plouarzel Finistère

Pour fêter la St-Patrick, Gwagenn revient à la F-orge pour nous faire danser dans une ambiance entre fer et bières !

Gwagenn Trio, une formation Electro/Trad.

Le trio propose ses propres compositions et revisite des morceaux traditionnels sous fond d’Electro cuivré ; composé d’un chanteur traditionnel, Gwenole Jaouen, d’un saxophoniste et d’un guitariste.

Accompagné de rythmiques percutantes avec sa MAO.

Le mélange des genres surfe sur la nouvelle Gwagenn*. (*Vague/onde).



Et pour accompagner ce beau cocktail musical vous pourrez vous abreuver de nos bières artisanales produites à la brasserie.

Sur place également cidres et jus de pommes bio, limonades artisanales et petits grignotages (saucissons et tartinables de Plouarzel)

Participation libre au chapeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16 00:00:00

F-orge 30 Rue de la Forge

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne brasserie@f-orge.fr

L’événement Saint-Patoche à la F-orge / Gwagenn Fest Noz Electro/Trad. Plouarzel a été mis à jour le 2024-02-28 par OT IROISE BRETAGNE