Eruptions Racaniques – événement agriculturel Saint-Paterne-Racan, 16 septembre 2023, Saint-Paterne-Racan.

Saint-Paterne-Racan,Indre-et-Loire

Venez découvrir nos producteurs et productrices du coin et participez aux différentes animations présentes sur le lieu ! Cirque, théâtre de rue, conférence gesticulée, concert, marché de producteurs, restauration et buvette sur place ! Nous vous attendons nombreux !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover our local producers and take part in the various activities on site! Circus, street theater, talk show, concert, farmers’ market, food and refreshments on site! We look forward to seeing you there!

Venga a descubrir a nuestros productores locales y participe en las diversas actividades in situ Circo, teatro de calle, tertulia, concierto, mercado agrícola, comida y refrescos in situ ¡Le esperamos!

Entdecken Sie unsere Produzenten und Produzentinnen aus der Gegend und nehmen Sie an den verschiedenen Animationen vor Ort teil! Zirkus, Straßentheater, Vortrag, Konzert, Bauernmarkt, Essen und Trinken vor Ort! Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-08-28 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan