[Les Estivales du patrimoine] Récital de piano à l’abbaye de la Clarté-Dieu Lieu-dit La Clarté Dieu, 5 juillet 2023, Saint-Paterne-Racan.

L’abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu, fondée en 1239 garde de très beaux vestiges de son passée, avec le bâtiment des convers et sa charpente de 1274-1275 sur un site de caves carrières dans une vallée marécageuse boisée..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 19:00:00. 15 EUR.

Lieu-dit La Clarté Dieu

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Cistercian abbey of La Clarté-Dieu, founded in 1239, keeps very beautiful vestiges of its past, with the building of the converses and its framework of 1274-1275 on a site of quarries in a wooded swampy valley.

La abadía cisterciense de La Clarté-Dieu, fundada en 1239, ha conservado muy buenos vestigios de su pasado, con el edificio converso y su armazón que datan de 1274-1275 en un emplazamiento de bodegas de cantera en un valle pantanoso arbolado.

Die 1239 gegründete Zisterzienserabtei La Clarté-Dieu bewahrt sehr schöne Überreste aus ihrer Vergangenheit. Das Gebäude der Konversen mit seinem Dachstuhl aus den Jahren 1274-1275 steht auf einem Gelände mit Steinbrüchen in einem sumpfigen, bewaldeten Tal.

