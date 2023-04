Festival de la Clarté Dieu, 30 juin 2023, Saint-Paterne-Racan.

[l’été à l’Abbaye de la Clarté-Dieu]

Festival de musique classique : par le Trio Euterpe & Co

interprète « L’Europe Centrale et ses compositeurs ».

Concerts : Vendredi 18h – samedi et dimanche 17h..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



[Summer at the Abbaye de la Clarté-Dieu]

Classical music festival : by the Trio Euterpe & Co

performs « Central Europe and its composers ».

Concerts: Friday 6pm – Saturday and Sunday 5pm.

[Verano en la Abadía de la Clarté-Dieu]

Festival de música clásica: por el Trío Euterpe & Co

interpreta « Europa Central y sus compositores ».

Conciertos: viernes 18:00 h – sábado y domingo 17:00 h.

[Sommer in der Abtei La Clarté-Dieu]

Festival der klassischen Musik: durch das Trio Euterpe & Co

interpretiert « Mitteleuropa und seine Komponisten ».

Konzerte: Freitag 18 Uhr – Samstag und Sonntag 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-14 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan