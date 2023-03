Festival Kampagn’Arts – 24 juin Saint-Paterne-Racan Tourisme en Gâtine et Pays de Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Paterne-Racan

programmation du 24 juin :

2023-06-24 – 2023-06-24 Saint-Paterne-Racan

Indre-et-Loire Saint-Paterne-Racan . TIKEN JAH FAKOLY : Reggae / Côte d’Ivoire

Figure majeure du continent africain et du reggae, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. EZPZ : Hip Hop Electro / France

La rencontre d’un beatmaker inspiré, d’un MC captivant et de deux musiciens acoustiques talentueux (clarinette et guitare). DEMI PORTION : Hip Hop / France

L’album revêt les couleurs de l’intime, mais aussi de l’urgence politique, sur laquelle Rachid s’exprime avec la franchise qui le caractérise. Skip the Use : Rock / France

Skip The Use, le fameux groupe de rock lill programmation du 24 juin : MOONBACK STAGE : Fuzzion / France

Moonback Stage transgresse les codes au travers de son style "Fuzzion" assaisonné de rock, de hip-hop, de psyché et de jazz proprement sali à la pédale fuzz.

