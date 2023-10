Vente de Noël des Editions du Triomphe Saint Pasquier, Nantes Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vente de Noël des Editions du Triomphe 24 et 25 novembre Saint Pasquier, Nantes Entrée libre Vente de livres neufs des Éditions du Triomphe.

Beaucoup de choix sur place et commandes possibles, livraison assurée avant Noël !

Horaires :

* Vendredi 24 novembre : 9h30-20h00

* Samedi 25 novembre : 9h30-15h30 Saint Pasquier, Nantes 2 rue Alphonse Daudet, Nantes Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

