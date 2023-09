VIDE GRENIER D’AUTOMNE Saint-Pargoire, 7 octobre 2023, Saint-Pargoire.

Saint-Pargoire,Hérault

L’association « tour d’horizon », organise un vide-greniers à St Pargoire.

Le vide grenier permet de financer le journal trimestriel gratuit distribué bénévolement dans 6 villages.

Sur place, l’association vend à petit prix, boissons et gâteaux maison.

Si vous souhaitez participer en tant que vendeur, prenez contact avec l’association pour vous inscrire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie



The « tour d?horizon » association is organizing a garage sale in St Pargoire.

The garage sale helps to finance the free quarterly magazine, distributed voluntarily in 6 villages.

On site, the association sells drinks and home-made cakes at low prices.

If you would like to participate as a vendor, please contact the association to register.

La asociación « tour d’horizon » organiza una venta de garaje en St Pargoire.

La venta de garaje ayuda a financiar la revista trimestral gratuita, que se distribuye voluntariamente en 6 pueblos.

En el lugar, la asociación venderá bebidas y pasteles caseros a bajo precio.

Si desea participar como vendedor, póngase en contacto con la asociación para inscribirse.

Der Verein « tour d?horizon », organisiert einen Flohmarkt in St Pargoire.

Der Flohmarkt dient der Finanzierung der kostenlosen vierteljährlichen Zeitung, die ehrenamtlich in 6 Dörfern verteilt wird.

Vor Ort verkauft der Verein Getränke und selbstgebackenen Kuchen zu kleinen Preisen.

Wenn Sie als Verkäufer teilnehmen möchten, nehmen Sie Kontakt mit dem Verein auf, um sich anzumelden.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT