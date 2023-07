FÊTE VOTIVE Saint-Pargoire, 4 août 2023, Saint-Pargoire.

Saint-Pargoire,Hérault

Début des festivités le vendredi 04 jusqu’au lundi 07 Août

Au programme : Orchestre, DJ, restauration, buvette et forains dès vendredi à partir de 19h.

2023-08-04 fin : 2023-08-07

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie



Festivities start on Friday 04 until Monday 07 August

On the program: live music, DJ, catering, refreshment stalls and fairground from 7pm on Friday

Fiestas desde el viernes 04 hasta el lunes 07 de agosto

En el programa: música en directo, DJ, catering, chiringuitos y puestos de feria a partir de las 19.00 horas del viernes

Beginn der Feierlichkeiten am Freitag, den 04. bis Montag, den 07. August

Auf dem Programm stehen: Orchester, DJ, Essen, Trinken und Schausteller ab Freitag ab 19 Uhr

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT