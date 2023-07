Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine Saint-Pardoux-Soutiers, 23 août 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ / VERRUYES / MAZIÈRES-EN-GÂTINE /

SAINT-MARC-LA-LANDE / SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Passage par ces communes le mercredi 23 août 2023

11h55-13h25 Gratuit

Passage de la caravane et du tour par ces communes. Tracé de l’étape reliant Aulnayde-

Saintonge à Bressuire sur www.tour-poitou-charentes.com..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 13:25:00. EUR.

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tour Poitou-Charentes in Nouvelle-Aquitaine

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ / VERRUYES / MAZIÈRES-EN-GÂTINE /

SAINT-MARC-LA-LANDE / SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Passing through these towns on Wednesday, August 23, 2023

11.55am-1.25pm Free

The caravan and the Tour will pass through these towns. Route of the stage from Aulnayde-

Saintonge to Bressuire on www.tour-poitou-charentes.com.

Tour Poitou-Charentes en Nueva Aquitania

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ / VERRUYES / MAZIÈRES-EN-GÂTINE /

SAINT-MARC-LA-LANDE / SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Paso por estas ciudades el miércoles 23 de agosto de 2023

11.55-13.25 h Gratuito

La caravana y el Tour pasarán por estas ciudades. Recorrido de la etapa de Aulnayde-

Saintonge a Bressuire en www.tour-poitou-charentes.com.

Tour Poitou-Charentes in Neu-Aquitanien

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ / VERRUYES / MAZIÈRES-EN-GÂTINE /

SAINT-MARC-LA-LANDE / SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Durchfahrt durch diese Gemeinden am Mittwoch, den 23. August 2023

11.55-13.25 Uhr Kostenlos

Durchfahrt der Karawane und der Tour durch diese Gemeinden. Streckenführung der Etappe von Aulnayde-?

Saintonge nach Bressuire auf www.tour-poitou-charentes.com.

Mise à jour le 2023-06-30 par CC Val de Gâtine