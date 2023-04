Concours de palet Boulodrome St Pardoux, 30 avril 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Concours de palet

Buvette et restauration sur place

Lots pour les 20 premiers.

2023-04-30

Boulodrome St Pardoux Impasse du stade

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Shuffleboard competition

Refreshments and food on site

Prizes for the first 20

Competición de tejo

Refrescos y comida in situ

Premios para los 20 primeros

Wettbewerb im Shuffleboard

Getränke und Speisen vor Ort

Preise für die ersten 20

