La Solstérienne 2023 : 24 éme édition Mairie, 16 avril 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

La Solstérienne : 24éme édition, 16 Avril 2023 à partir de 8h , randonnée pédestre avec 3 parcours de 8.5 km, 13 km et 16 km dans les chemins de Gâtine sur la commune de Soutiers, Saint Pardoux Soutiers.

Prix libre, café biscuit offerts, ravitaillement, à votre retour, une buvette sera ouverte.

Contact : Mr GUICHARD Patrick 06.70.20.74.62 ou solsterienne@gmail.com

Rdv à la Mairie de Soutiers, 79310 Saint Pardoux, Soutiers..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Mairie

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Solstérienne: 24th edition, April 16, 2023 from 8 am, hiking with 3 courses of 8.5 km, 13 km and 16 km in the paths of Gâtine on the town of Soutiers, Saint Pardoux Soutiers.

Free price, coffee and cookies offered, supplies, on your return, a refreshment bar will be open.

Contact : Mr GUICHARD Patrick 06.70.20.74.62 or solsterienne@gmail.com

Meeting point at the Soutiers Town Hall, 79310 Saint Pardoux, Soutiers.

La Solstérienne : 24a edición, 16 de abril 2023 a partir de las 8h, marcha con 3 recorridos de 8,5 km, 13 km y 16 km en los senderos de Gâtine en la comuna de Soutiers, Saint Pardoux Soutiers.

Precio libre, café y galletas ofrecidas, refrescos, a su regreso, un bar de refrescos estará abierto.

Contacto: Sr. GUICHARD Patrick 06.70.20.74.62 o solsterienne@gmail.com

Punto de encuentro en el Ayuntamiento de Soutiers, 79310 Saint Pardoux, Soutiers.

La Solstérienne: 24. Ausgabe, 16. April 2023 ab 8 Uhr, Wanderung mit 3 Strecken von 8,5 km, 13 km und 16 km auf den Wegen der Gâtine in der Gemeinde Soutiers, Saint Pardoux Soutiers.

Preis frei, Kaffee und Kekse werden angeboten, Verpflegung, bei Ihrer Rückkehr wird ein Getränkestand geöffnet sein.

Kontakt: Herr GUICHARD Patrick 06.70.20.74.62 oder solsterienne@gmail.com

Treffpunkt: Rathaus von Soutiers, 79310 Saint Pardoux, Soutiers.

Mise à jour le 2023-03-24 par CC Val de Gâtine