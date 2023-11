Concours de belote Saint-Pardoux-le-Vieux, 25 novembre 2023, Saint-Pardoux-le-Vieux.

Saint-Pardoux-le-Vieux,Corrèze

L’association des parents d’élèves des écoles de St Rémy et St Pardoux le Vieux organise un concours de belote avec de nombreux lots à gagner : jambon de pays, paniers garnis, bons d’achat, bon repas… 16 € la doublette

Inscription à partir de 18h30 sur place et début des jeux à 20h.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The parents’ association of St Rémy and St Pardoux le Vieux schools is organizing a belote competition with lots of prizes to be won: local ham, gift baskets, shopping vouchers, meal vouchers… 16? per double

Registration from 6.30pm on site and games start at 8pm

La asociación de padres de los colegios St Rémy y St Pardoux le Vieux organiza un concurso de belote con muchos premios: jamón de la tierra, cestas de regalo, vales de compra, vales de comida, etc. 16? por pareja

Inscripciones a partir de las 18.30 h in situ y comienzo de los juegos a las 20.00 h

Die Elternvereinigung der Schulen von St Rémy und St Pardoux le Vieux organisiert einen Belote-Wettbewerb, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt: Schinken aus der Region, Geschenkkörbe, Einkaufsgutscheine, Essensgutscheine… 16 ? die Doublette

Anmeldung ab 18.30 Uhr vor Ort und Beginn der Spiele um 20 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze