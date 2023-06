Tèrra Aventura : Ricochets de lacs en étangs, d’étangs en fontaines Saint-Pardoux-le-Lac, 28 juin 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Venez tester votre endurance sur ce parcours qui vous mène, d’étape en étape, à la rencontre de Zépapeur. Sur votre chemin, la nature se dévoile au gré des points d’eau tels que le Lac de Saint Pardoux, les étangs et les fontaines..

à ; fin : . EUR.

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and test your stamina on this route which takes you from stage to stage to meet Zépapeur. Along the way, nature reveals its secrets at watering holes such as Lac de Saint Pardoux, ponds and fountains.

Venga a poner a prueba su resistencia en esta ruta que le llevará de etapa en etapa al encuentro de Zépapeur. Por el camino, descubrirás la naturaleza en abrevaderos como el Lac de Saint Pardoux, estanques y fuentes.

Testen Sie Ihre Ausdauer auf dieser Strecke, die Sie von Etappe zu Etappe zu den Begegnungen mit Zépapeur führt. Auf Ihrem Weg enthüllt sich die Natur an Wasserstellen wie dem Lac de Saint Pardoux, Teichen und Brunnen.

Mise à jour le 2023-06-14 par CRT_NA