Concours de belote Salle des fêtes Saint-Pardoux-le-Lac, dimanche 4 février 2024.

Concours de belote Salle des fêtes Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 13:30:00

fin : 2024-02-04

Venez vous amuser et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu et faites une bonne action par la même occasion. Tous les bénéfices seront reversés au profit des élèves des écoles se Saint Pardoux et Saint Symphorien sur Couze.

Salle des fêtes Rue de l’Ancien Château

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



