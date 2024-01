Atelier créatif rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière, samedi 10 février 2024.

Atelier créatif rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:30:00

fin : 2024-02-10

En partenariat avec « association d’idées », la médiathèque vous propose un atelier autour de la création de masques. Pour carnaval et faire la fête. Atelier pour adultes et enfants.

rue Alfredo Reynaud Médiathèque

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr



