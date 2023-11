Veillée contée chez l’habitant Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord, 24 novembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Venez passer une soirée intimiste chez l’habitant pour assister à une veillée contée :Le cours du soir de Daniel Chavaroche raconte les anecdotes d’un instituteur de campagne qui, le soir venu, donnait des cours à des adultes. Ce spectacle est donné chez un habitant de St Pardoux de Mareuil..

Saint-Pardoux-de-Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend an intimate evening at a local’s home for a storytelling evening: Daniel Chavaroche’s « Le cours du soir » recounts the anecdotes of a country schoolteacher who taught adults in the evenings. This show is performed in the home of a resident of St Pardoux de Mareuil.

Venga a pasar una velada íntima en casa de un lugareño para disfrutar de una velada de cuentacuentos: Le cours du soir, de Daniel Chavaroche, narra las anécdotas de un maestro de escuela rural que enseñaba a adultos por las tardes. Este espectáculo se representa en casa de un vecino de St Pardoux de Mareuil.

Verbringen Sie einen intimen Abend bei einer Privatperson und erleben Sie einen Abend mit Geschichten: Der Abendkurs von Daniel Chavaroche erzählt die Anekdoten eines Landlehrers, der abends Erwachsene unterrichtete. Diese Vorstellung findet bei einem Einwohner von St Pardoux de Mareuil statt.

