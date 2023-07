Atelier céramique parent-enfant Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord, 1 août 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Amusez-vous avec votre enfant à fabriquer une oeuvre en céramique sur le thème de la mer à Saint-Pardoux-de-Mareuil. Une participation de 6€ par duo parent-enfant et 7€ par trio est demandée..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 16:30:00. .

Saint-Pardoux-de-Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Have fun with your child making a ceramic work on the theme of the sea in Saint-Pardoux-de-Mareuil. A participation fee of 6? per parent-child duo and 7? per trio is charged.

Diviértase con su hijo realizando una obra de cerámica sobre el tema del mar en Saint-Pardoux-de-Mareuil. Se cobra 6 € por dúo de padre e hijo y 7 € por trío.

Machen Sie mit Ihrem Kind in Saint-Pardoux-de-Mareuil ein Keramikwerk zum Thema Meer. Ein Beitrag von 6? pro Eltern-Kind-Duo und 7? pro Trio wird erhoben.

Mise à jour le 2023-06-24 par Val de Dronne