3ème Fête des Plantes à Saint Papoul.

Venez partager la passion des plantes et leurs usages ancestraux !

Vous retrouverez un marché de producteurs avec des produits naturels locaux : plantes médicinales, aromatiques, vivaces, légumes, asperges, huiles essentielles…

– 10h : Balade botanique autour du lac de Rouzilhac avec l’asso Ecodiv (places limitées – 6€)

– De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 : Visites découvertes du jardin des simples avec l’asso le Soin des Plantes.

– Visite libre de l’abbaye-cathédrale (avec un document ou une appli à télécharger)

– De 13h30 à 14h30 Atelier de création d’empreinte végétale sur carreaux d’argile avec NJ Poterie

– De 16h à 16h45 Démo de fabrication de séchoir à plantes en matériaux recyclés avec la Recyclotopie

Atelier en continu sur la construction d’abris à abeille solitaires et sur la fabrication de bombes à graines avec l’asso Nature en Jeux et sur la confection de papier recyclé avec des inclusions de fleurs séchées avec la Recyclotopie.

Stands d’information sur le moustique tigre avec Ecodiv et sur les services écosystèmiques rendus par les arbres champêtres avec l’asso Arbres et Paysages 11..

5 Place Monseigneur de l’Angle

Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie



3rd Plant Festival in Saint Papoul.

Come and share the passion of plants and their ancestral uses!

You will find a producers’ market with local natural products: medicinal plants, herbs, perennials, vegetables, asparagus, essential oils…

– 10am: Botanical walk around the lake of Rouzilhac with the Ecodiv association (limited places – 6?)

– From 10:30 am to 11:30 am and from 2:30 pm to 3:30 pm: Discovery visits of the garden of the simple plants with the association le Soin des Plantes.

– Free visit of the abbey-cathedral (with a document or an app to download)

– From 1:30 pm to 2:30 pm: Workshop of creation of plant prints on clay tiles with NJ Pottery

– From 4:00 pm to 4:45 pm Demo of making a plant dryer out of recycled materials with the Recyclotopie

Continuous workshop on the construction of solitary bee shelters and on the making of seed bombs with the association Nature en Jeux and on the making of recycled paper with dried flower inclusions with the Recyclotopie.

Information stands on the tiger mosquito with Ecodiv and on the ecosystem services rendered by rural trees with the association Arbres et Paysages 11.

3ª Fiesta de las Plantas en Saint Papoul.

¡Venga a compartir la pasión por las plantas y sus usos ancestrales!

Encontrará un mercado de productores con productos naturales locales: plantas medicinales, hierbas, plantas vivaces, verduras, espárragos, aceites esenciales…

– 10 h: Paseo botánico alrededor del lago de Rouzilhac con la asociación Ecodiv (plazas limitadas – 6?)

– De 10:30 a 11:30 y de 14:30 a 15:30: Visitas de descubrimiento del jardín de las plantas simples con la asociación le Soin des Plantes.

– Visita gratuita de la abadía-catedral (con un documento o una app para descargar)

– De 13:30 a 14:30: Taller de creación de impresiones vegetales sobre azulejos de arcilla con NJ Pottery

– De 16:00 a 16:45 Demostración de la fabricación de un secador de plantas a partir de materiales reciclados con Recyclotopie

Taller continuo sobre la construcción de refugios para abejas solitarias y sobre la fabricación de bombas de semillas con la asociación Nature en Jeux y sobre la fabricación de papel reciclado con inclusiones de flores secas con la Recyclotopie.

Puestos informativos sobre el mosquito tigre con Ecodiv y sobre los servicios ecosistémicos que prestan los árboles rurales con la asociación Arbres et Paysages 11.

3. Fête des Plantes (Pflanzenfest) in Saint Papoul.

Kommen Sie und teilen Sie die Leidenschaft für Pflanzen und ihre althergebrachte Verwendung!

Sie finden einen Bauernmarkt mit lokalen Naturprodukten: Heilpflanzen, Kräuter, Stauden, Gemüse, Spargel, ätherische Öle…

– 10 Uhr: Botanischer Spaziergang um den See von Rouzilhac mit dem Verein Ecodiv (begrenzte Plätze – 6?)

– Von 10:30 bis 11:30 Uhr und von 14:30 bis 15:30 Uhr: Entdeckungstouren durch den Jardin des Simples mit dem Verein Le Soin des Plantes.

– Freie Besichtigung der Abtei-Kathedrale (mit einem Dokument oder einer App zum Herunterladen)

– Von 13:30 bis 14:30 Uhr Workshop zur Herstellung von Pflanzenabdrücken auf Tonfliesen mit NJ Poterie

– Von 16:00 bis 16:45 Uhr Demo zur Herstellung eines Pflanzentrockners aus recycelten Materialien mit der Recyclotopie

Fortlaufender Workshop zum Bau von Unterschlüpfen für Solitärbienen und zur Herstellung von Samenbomben mit der asso Nature en Jeux und zur Herstellung von Recyclingpapier mit Einschlüssen von Trockenblumen mit der Recyclotopie.

Informationsstände über die Tigermücke mit Ecodiv und über die Ökosystemleistungen von Feldbäumen mit dem Verein Arbres et Paysages 11.

