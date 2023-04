Fête votive 15 CLOS DES VIGNES, 22 juillet 2023, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Fête du village, avec animations tout le week-end et bal le soir..

2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-23 00:00:00. .

15 CLOS DES VIGNES PLACE DU VILLAGE

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Village festival, with animations all weekend and ball in the evening.

Fiesta popular con espectáculos durante todo el fin de semana y baile por la noche.

Dorffest mit Unterhaltung das ganze Wochenende über und Tanz am Abend.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes