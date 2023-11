Soirée os de canard à Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy, 25 novembre 2023, Barguelonne-en-Quercy.

Barguelonne-en-Quercy,Lot

Soirée organisée par le comité des fêtes de Saint-Pantaléon, à la salle des fêtes.

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . 8 EUR.

Saint-Pantaléon Salle des Fêtes

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Evening organized by the Saint-Pantaléon festival committee, in the village hall

Velada organizada por el comité de fiestas de Saint-Pantaléon, en la sala del pueblo

Abend, organisiert vom Festkomitee von Saint-Pantaléon, im Festsaal

Mise à jour le 2023-11-15 par OT CVL Castelnau-Montratier