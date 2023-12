Stage cinéma Saint-Pancrace, 29 février 2024 10:00, Saint-Pancrace.

Saint-Pancrace,Dordogne

Après l’écriture du scénario, place au casting et à la prise en main de son personnage ! Une participation de 5€ par jour et par personne est demandée. Il est nécessaire de s’inscrire préalablement en contactant le Ruban Vert Mareuil au 05.53.56.74.70.

2024-02-29 fin : 2024-03-01 17:00:00. .

Saint-Pancrace 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After writing the script, it’s time to cast your character and get to grips with it! A participation fee of 5? per person per day is required. Please register in advance by contacting Ruban Vert Mareuil on 05.53.56.74.70

Después de escribir el guión, llega el momento de la sesión de casting y de familiarizarse con tu personaje El precio es de 5 euros por persona y día. Es necesario inscribirse previamente poniéndose en contacto con Ruban Vert Mareuil en el 05.53.56.74.70

Nach dem Schreiben des Drehbuchs folgt das Casting und die Übernahme des eigenen Charakters! Es wird eine Teilnahmegebühr von 5? pro Tag und pro Person erhoben. Es ist notwendig, sich vorab bei Ruban Vert Mareuil unter 05.53.56.74.70 anzumelden

Mise à jour le 2023-12-06 par Val de Dronne