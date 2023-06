Festival Musique et Gastronomie du Monde Saint Palais sur Mer Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Palais-sur-Mer Festival Musique et Gastronomie du Monde Saint Palais sur Mer Saint-Palais-sur-Mer, 15 juin 2023, Saint-Palais-sur-Mer. Festival Musique et Gastronomie du Monde 16 et 17 juin Saint Palais sur Mer Gratuit Si tu veux commencer a voyager par le biais de la musique et de la gastronomie, retrouve nous le vendredi 16 juin de 18h à 23h et le samedi 17 juin de 16h30 à 23h à l’Esplanade du Concié à Saint Palais sur Mer. Au programme , des concerts worldmusics gratuits, de la restauration streetfood , de la découverte de musique et danse… Info Jeunes Royan Atlantique t’accueillera et t’informera avec grand plaisir autour d’un verre pour te présenter les différentes possibilités pour découvrir le monde en étant bénévole, en ayant un job, en faisant un stage ou autrement… Come On! Saint Palais sur Mer St Palais sur Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

