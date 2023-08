Journées européennes du patrimoine Saint-Palais, 17 septembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Centre culturel Bideak : Visite libre du site de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites commentées du centre à 10h et 15h.

Musée de Basse Navarre exceptionnellement ouvert de 14h à 18h.

Cinéma : projection de films tirés d’archives familiales de Saint-Palais à 18h..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bideak Cultural Center: Free tour of the site from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm. Guided tours of the center at 10 am and 3 pm.

Musée de Basse Navarre exceptionally open from 2pm to 6pm.

Cinema: screening of films from Saint-Palais family archives at 6pm.

Centro Cultural Bideak: visita gratuita del recinto de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas. Visitas guiadas del centro a las 10h y a las 15h.

Museo de la Baja Navarra: abierto excepcionalmente de 14:00 a 18:00 h.

Cine: proyección de películas de los archivos de la familia Saint-Palais a las 18:00 h.

Kulturzentrum Bideak: Freie Besichtigung des Geländes von 10-12 Uhr und 14-18 Uhr. Geführte Besichtigungen des Zentrums um 10 Uhr und 15 Uhr.

Museum von Basse Navarre ausnahmsweise von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Kino: Vorführung von Filmen aus dem Familienarchiv von Saint-Palais um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque