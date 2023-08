Journées européennes du patrimoine Saint-Palais, 16 septembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Bureau d’Accueil Touristique, 10h : départ de la visite guidée du village.

Centre culturel Bideak : Visite libre du site de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites commentées du centre à 15h et 20h30.

Musée de Basse Navarre exceptionnellement ouvert de 14h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bureau d’Accueil Touristique, 10am: start of the guided tour of the village.

Bideak Cultural Center: Free tour of the site from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm. Guided tours of the center at 3pm and 8:30pm.

Museum of Basse Navarre exceptionally open from 2pm to 6pm.

Oficina de Turismo, 10 h: inicio de la visita guiada al pueblo.

Centro Cultural Bideak: visita libre del lugar de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas. Visitas guiadas del centro a las 15.00 y a las 20.30 h.

Museo de la Baja Navarra: abierto excepcionalmente de 14:00 a 18:00 h.

Bureau d’Accueil Touristique, 10 Uhr: Beginn der geführten Tour durch das Dorf.

Kulturzentrum Bideak: Freie Besichtigung des Geländes von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Geführte Besichtigungen des Zentrums um 15 Uhr und 20.30 Uhr.

Museum von Baja Navarra ausnahmsweise von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque