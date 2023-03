Opéra au cinéma : les Capulet et les Montaigu, 9 avril 2023, Saint-Palais Saint-Palais.

France – 2h35 – Opéra de Robert Carsen, avec Ruth Iniesta, Anna Goryachova, Jean Teitgen, Francesco Demuro …

Opéra en deux actes de Vincenzo Bellini de l’Opéra Bastille. En Italien sous titré français.

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée de Roméo et Juliette en 1830, il n’a que six semaines pour la composer. Felice Romani, son librettiste attitré, choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux familles devient une véritable guerre. Dans le titre même que retient Bellini, les noms de Capulet et de Montaigu éclipsent ceux de Roméo et Juliette, tout comme le conflit empoisonne leur passion. Le metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant de ces vies entremêlées dans l’épure d’un décor éclairé par l’amour ardent. Un amour transcendé par la musique tendre et rêveuse de Bellini.

